Kingdom of the Planet of the Apes: William H. Macy reciterà nel film

13/01/2023 |

William H. Macy reciterà all’interno di Kingdom of the Planet of the Apes, progetto della 20th Century Fox. L’attore – come riportato da Deadline – lavorerà insieme ad Owen Teague, Freya Allan e Peter Macon. Wes Ball sarà il regista del film.



Kingdom of the Planet of the Apes andrà ad allargare l’universo della saga de Il Pianeta delle Scimmie e ripartirà dalla conclusione di War for the Planet of the Apes, uscito nel 2017.



La sceneggiatura è stata curata da Josh Friedman, Rick Jaffa ed Amanda Silver e Patrick Aison.



Non è stato rivelato quale sarà il personaggio che verrà interpretato da Macy.