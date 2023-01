Lamborghini - The Man Behind The Legend dal 19 gennaio su Prime Video: ecco il trailer

News





16/01/2023 |

A partire dal prossimo 19 gennaio arriverà sul Prime Video Lamborghini - The Man Behind The Legend, il film diretto da Bobby Moresco. La pellicola racconterà la storia di Ferruccio Lamborghini, interpretato da Frank Grillo ed ha una sceneggiatura curata dallo stesso regista.



Nel film recitano anche Gabriel Byrne, che interpreterà Enzo Ferrari, Mira Sorvino, Eliana Jones, Francesca De Martini, Luca Riemma, Giorgio Cantarini.



Sotto alla sinossi trovate il trailer italiano.



Questa la sinossi:

Una storia che rispecchia la complessa trasformazione dell'Italia del dopoguerra. Dagli inizi modesti di Ferruccio Lamborghini nella costruzione di trattori, alla famigerata rivalità che condivideva con Enzo Ferrari. Il suo genio senza eguali lo ha reso una vera icona dell'industria automobilistica. Tuttavia, le sue passioni hanno anche innescato tumulti emotivi nella sua vita personale, piena sia di romanticismo che di tragedia. Raccontato attraverso uno stile narrativo ben costruito e un design visivo fantasioso, Lamborghini - The Man Behind The Legend è la vera storia dell'uomo dietro la macchina.