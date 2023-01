Lutto nel mondo del cinema: è scomparsa Gina Lollobrigida

News





16/01/2023 |

Il mondo del cinema italiano e internazionale piangono la scomparsa di Gina Lollobrigida. L’artista, nata il 4 luglio del 1927, aveva 95 anni. Gina Lollobrigida è stata un’artista che ha rappresentato il nostro Paese in tutto il mondo, esordendo nel 1944 nella commedia di Eduardo Scarpetta dal titolo Santerellina. Alcune sue pellicole sono passate alla storia, come la celebre Pane, Amore e Fantasia di Luigi Comencini, dove recitò nel 1953 accanto a Vittorio De Sica calandosi nel ruolo, divenuto famoso, della Bersagliera. Per la sua interpretazione venne premiata con il Nastro d’Argento. Sempre con Comencini la Lollobrigida recitò anche in Pane, Amore e Gelosia.



Nel corso della sua carriera lavorò anche con Alberto Lattuada, Pietro Germi e Mario Soldati e riuscì ad imporsi anche negli Stati Uniti, portando avanti collaborazioni con John Huston, Carol Reed, Rock Hudson, Tony Curtis ed Humphrey Bogart solo per citarne alcuni. Grazie all’interpretazione in Torna a Settembre, film con Rock Hudson, riuscì a conquistare il Golden Globe da affiancare ai sette David di Donatello e ai due Nastri d’Argento. Inoltre nel 2018 ha ottenuto la stella nella Walk of Fame di Los Angeles.



Gina Lollobrigida ha anche lavorato per la tv: nella serie Le Avventure di Pinocchio, miniserie di Luigi Comencini uscita negli anni settanta, per la serie tv Falcon Crest, per il remake televisivo de La Romana, diretto da Giuseppe Patroni Griffi, tratto dall’omonima pellicola cinematografica da lei interpretata e diretta negli anni cinquanta da Luigi Zampa.



Nel corso della sua carriera non ci sono state però solo il cinema e la tv ma anche la passione per la fotografia e per la politica con la candidatura nel 1999 al Parlamento Europeo.