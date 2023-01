Anche Io: in rete la scena Interroghiamo tutto il sistema

News





17/01/2023 |

Una nuova scena in italiano di Anche Io è in rete grazie alla Universal Pictures.

Il film è tratto dall'inchiesta del New York Times di Jodi Kantor, Megan Twohey e Rebecca Corbett e dal bestseller del New York Times “She Said: Breaking the Sexual Harassment Story That Helped Ignite a Movement” di Jodi Kantor e Megan Twohey. Protagoniste della pellicola sono la due volte candidata all'Oscar® Carey Mulligan e Zoe Kazan chiamate ad interpretare le reporter del New York Times Megan Twohey e Jodi Kantor, che insieme hanno raccontato una delle storie più importanti di una generazione. Una storia che ha infranto decenni di silenzio sul tema degli abusi sessuali avvenuti a Hollywood e che ha cambiato per sempre la cultura americana.



Il cast comprende la candidata all'Oscar® Patricia Clarkson, il vincitore dell'Emmy Andre Braugher, la vincitrice del Tony Award Jennifer Ehle e la candidata all'Oscar® Samantha Morton.



La regia è di Maria Schrader che ha lavorato su una sceneggiatura scritta da Rebecca Lenkiewicz.



Il film è prodotto dai vincitori dell’Academy Award® Dede Gardner e Jeremy Kleiner per Plan B Entertainment, ed è prodotto esecutivamente dal premio Oscar® Brad Pitt e Lila Yacoub e dalla candidata all’Oscar® Megan Ellison e Sue Naegle per Annapurna Pictures. Universal Pictures presenta una produzione Annapurna e Plan B.



Anche Io uscirà il 19 gennaio.



Sinossi:

Testimonianza del potere del giornalismo investigativo, Anche Io racconta il viaggio di reporter e redattori impegnati nell'incessante ricerca della verità e mette in luce il coraggio di coloro che sono sopravvissute e di chi ha scelto di farsi avanti per fermare un predatore seriale. Insieme, il loro impegno e la loro forza d'animo hanno dato vita a una conversazione nazionale, hanno contribuito a riportare alla luce il movimento #MeToo e alimentato una riflessione sul sistema che lo aveva reso possibile.