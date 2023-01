Tramite Amicizia: il trailer del nuovo film di Alessandro Siani

News





17/01/2023 |

Arriverà il prossimo 14 febbraio nelle sale Tramite Amicizia, la nuova pellicola scritta, diretta ed interpretata da Alessandro Siani della quale vi mostriamo il trailer ufficiale. La 01Distribution porterà la pellicola nelle sale e ha rilasciato anche la clip del film che vede protagonisti anche Max Tortora, Matilde Gioli, Maria Di Biase.



Il film è una produzione IIF - Lucisano Media Group, Rai Cinema, con il sostegno di Regione Emilia-Romagna, con il sostegno di Emilia-Romagna Film Commission



Sotto alla sinossi trovate il trailer.



Sinossi

Lorenzo (Alessandro Siani) è il proprietario di un’agenzia, “Tramite amicizia”, che offre amici a noleggio. Se hai bisogno di conforto, di compagnia o semplicemente di un consiglio per fare shopping, Lorenzo è il finto amico che fa per te! Affabile, premuroso, gentile. Insomma, l'amico perfetto... Questa volta però, a rivolgersi all’agenzia non sono degli sconosciuti, ma i familiari di Lorenzo, dipendenti di una fabbrica di dolciumi che il proprietario, Alberto Dessè (Max Tortora), in un momento di profondo scoramento, sentendosi estremamente solo, vuole vendere. A rischio centinaia di posti lavoro. Non c’è dubbio, il re dei dolciumi ha bisogno di un amico e Lorenzo è l’uomo che fa per lui! Tra gag e colpi di scena, la complicità della cugina Filomena (Maria Di Biase) e di un’amica molto speciale Maya (Matilde Gioli), riuscirà Lorenzo a convincere Alberto a salvare l’azienda e i suoi dipendenti?