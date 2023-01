Suburban Hell: Sam Raimi e Paul Feig produrranno il film

News





18/01/2023 |

La Legendary Entertainment, la Feigco Entertainment e la Ghost House hanno chiuso un accordo per un futuro adattamento cinematografico del romanzo Suburban Hell dell’autore Maureen Kilmer. Joanna Calo è stata ingaggiata per scrivere la sceneggiatura. Paul Feig e Laura Fischer della Feigco Entertainment si occuperanno della produzione con Sam Raimi e Rob Tapert della Ghost House. Romel Adam e José Cañas supervisioneranno il progetto per conto della Ghost House.



Pubblicato nel 2022, il romanzo racconta la storia di un affiatato gruppo di mamme di periferia la cui amicizia viene messa a dura prova quando una di loro viene posseduta da uno spirito malvagio.



Al momento non si conoscono altri dettagli riguardanti la futura pellicola, quindi restiamo in attesa di conoscere il nome di chi si occuperà della regia e delle star che reciteranno nel film.