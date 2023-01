Chad Stahelski dirigerà ladattamento di Rainbow Six

News





18/01/2023 |

La Paramount Pictures ha trovato il regista che si occuperà di portare nelle sale l’adattamento di Rainbow Six, romanzo di Tom Clancy. Sarà Chad Stahelski, regista delle pellicole di John Wick, a dirigere il film che vedrà protagonista Michael B. Jordan. L’attore sarà anche il produttore dell'opera con Elizabeth Raposo tramite la Outlier Society. Tra i produttori troviamo anche Akiva Goldsman e Greg Lessans della Weed Road Pictures insieme a Josh Appelbaum ed Andre Nemec della The Saw Mill.



Jordan interpreterà ancora una volta John Clark, agente della CIA, trasformato in Navy SEAL, uno dei personaggi più popolari di Clancy. L’attore lo aveva già interpretato all’interno del film Senza Rimorso.



Nessun dettaglio sulla trama è stato anticipato. Stahelski sarà invece anche il produttore esecutivo attraverso la sua 87Eleven Entertainment.