Channing Tatum parla di un possibile remake di Ghost con lui protagonista

18/01/2023 |

Ricordate Ghost – Fantasma, il celebre film di Jerry Zucker con protagonisti il compianto Patrick Swayze, Demi Moore e Whoopi Goldberg? A distanza di trentatré anni la pellicola potrebbe ritornare con un remake che chiama in causa in modo diretto Channing Tatum. E’ stata infatti la stessa star ad annunciare, tramite un’intervista a Vanity Fair, la possibilità di vedere realizzato film.



“Noi attualmente abbiamo i diritti di Ghost” ha raccontato Tatum che ha poi aggiunto che la sua compagnia, la Free Association, sta provando a mettere insieme i pezzi per un remake del film con lui pronto a calarsi nella parte del protagonista. Tatum, in merito a questo, ha spiegato: “Penso che abbiamo il bisogno di cambiare un po’ di cose e farlo nostro…”.



Ghost – Fantasma raccontava la storia di un uomo, morto a seguito di una rapina che tornerà sotto le sembianze di un fantasma per comunicare con sua moglie, aiutato da una sensitiva.