Murder Mystery 2: svelata la data d'uscita del film con Adam Sandler e Jennifer Aniston

News





19/01/2023 |

Murder Mystery. Il film arriverà sulla piattaforma streaming a partire dal prossimo 31 marzo. Adam Sandler e Jennifer Aniston sono ovviamente confermati come protagonisti e quindi torneranno nei panni di Nick e Audrey Spitz.

Netflix ha inoltre svelato i primi dettagli legati alla trama: "Ora detective a tempo pieno che lottano per far decollare la loro agenzia di investigatori privati, Nick e Audrey Spitz si trovano al centro di un rapimento internazionale quando il loro amico il Maharaja viene rapito durante il suo sontuoso matrimonio". Altri dettagli non sono stati svelati.



Per quanto riguarda il progetto, la regia è stata affidata a Jeremy Garelick che ha ereditato il film da James Vanderbilt.



Murder Mystery 2 è diretto da Jeremy Garelick da una sceneggiatura di James Vanderbilt che ha scritto anche il primo film.



Nel cast troviamo anche Mark Strong, Mélanie Laurent, Jodie Turner-Smith, Enrique Arce, Tony Goldwyn, Annie Mumolo, Zurin Villanueva e Kuhoo Verma. John Kani inoltre ritorna nel ruolo del Colonello Ulenga.



Questa la sinossi del primo film: Arrivano notizie importanti legate al debutto del secondo capitolo di. Il film arriverà sulla piattaforma streaming a partire dal prossimo 31 marzo.sono ovviamente confermati come protagonisti e quindi torneranno nei panni di Nick e Audrey Spitz.Netflix ha inoltre svelato i primi dettagli legati alla trama: "Ora detective a tempo pieno che lottano per far decollare la loro agenzia di investigatori privati, Nick e Audrey Spitz si trovano al centro di un rapimento internazionale quando il loro amico il Maharaja viene rapito durante il suo sontuoso matrimonio". Altri dettagli non sono stati svelati.Per quanto riguarda il progetto, la regia è stata affidata ache ha ereditato il film da

Quando un poliziotto di NY porta finalmente la moglie in Europa per una vacanza promessa da tempo, un incontro casuale durante il volo si trasforma in un invito a partecipare a un intimo incontro familiare sul lussuoso yacht dell'attempato miliardario Malcolm Quince. Ma quando Quince viene assassinato, i due coniugi diventano i principali sospetti in questo giallo moderno. Adam Sandler e Jennifer Aniston tornano a recitare insieme in MURDER MYSTERY affiancati da un cast di fama mondiale.