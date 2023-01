Pain Hustlers: larrivo del film con Emily Blunt e Chris Evans è previsto per il prossimo ottobre

News





19/01/2023 |

Bisognerà aspettare il prossimo autunno per vedere Pain Hustlers, pellicola con protagonisti Emily Blunt e Chris Evans. L’opera sbarcherà su Netflix a partire dal prossimo ottobre, così come specificato dalla piattaforma. Il film è basato sul libro The Hard Sell: Crime and Punishment at an Opioid Startup, libro realizzato dal giornalista Evan Hughes.



Diretto da David Yates e scritto da Wells Tower, il film racconta la storia di Liza Drake, una ragazza che, dopo aver abbandonato il liceo, troverà lavoro all’interno di una start-up farmaceutica in fallimento in un centro commerciale della Florida. La bravura di Liza porta la compagnia all’interno della vita mondana ma la donna presto si ritroverà al centro di una cospirazione criminale dalle conseguenze mortali.



Pain Hustlers è prodotto da Lawrence Grey attraverso la sua Grey Matter Productions e da Wychwood Pictures. Nel film recitano anche Andy Garcia, Catherine O’Hara, Chloe Coleman, Jay Duplass e Brian d'Arcy James.