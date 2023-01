The Mother: l'opera con Jennifer Lopez uscirà a maggio

News





19/01/2023 |

Dopo aver presentato il teaser trailer di The Mother, la pellicola che vede protagonista Jennifer Lopez, Netflix ha svelato la data di uscita del film che debutterà il prossimo 12 maggio. L’attrice, in questa nuova opera, come recita la sinossi veste i panni di "una micidiale assassina esce allo scoperto per proteggere la figlia che aveva abbandonato anni prima e sbarazzarsi di un gruppo di uomini pericolosi".



Alla regia troviamo Niki Caro, la regista che in passato ha diretto Mulan e La Signora dello Zoo di Varsavia. La Caro ha lavorato su una sceneggiatura scritta da Andrea Berloff, Peter Craig e Misha Green.



Insieme alla Lopez recitano in questo thriller movie anche Gael Garcia Bernal, Joseph Fiennes, Omari Hardwick e Paul Raci.