The Killer: arrivano aggiornamenti sulluscita del film di David Fincher

News





19/01/2023 |

A distanza di tre anni da Mank, suo ultimo film, David Fincher tornerà presto sotto i riflettori con il suo nuovo film dal titolo The Killer. Il thriller movie farà il suo debutto su Netflix a partire dal prossimo 10 novembre.

The Killer è l’adattamento del fumetto creato dallo scrittore Alexis Nolent e da Luc Jacamon e racconta la storia di un assassino senza nome che, dopo essere stato per anni il migliore, inizierà a crollare e a soffrire di una crisi psicologica.



Nei panni del protagonista troviamo Michael Fassbender, al suo primo film dopo l’apparizione nel 2019 in X-Men: Dark Phoenix. Il cast comprende anche Tilda Swinton, Charles Parnell, Arliss Howard e Sophie Charlotte.



The Killer rappresenta ancora una volta il legame tra Fincher e Netflix, con quest’ultimo che ha pubblicato anche il film Mank e la serie Mindhunter.