Visitation: Olivia Cooke sarà la protagonista del film di Nicolas Pesce

19/01/2023 |

Olivia Cooke, star di House of the Dragon, sarà la protagonista di Visitation, horror movie che sarà diretto da Nicolas Pesce. L’attrice reciterà accanto ad Isla Johnston. Le prime informazioni riguardanti il film raccontano che al centro della scena troveremo Maria, una ragazza di 14 anni che viene mandata a vivere con delle suore dopo la malattia mortale che ha colpito sua madre.



Collider spiega che la Cooke interpreterà una delle suore che avrà un ruolo importante all’interno del film. Altri dettagli sul personaggio però non sono stati svelati.



Recitano in Visitation anche Alfie Allen, Penelope Wilton e Stephen Rea.



Le riprese sono partite la settimana scorsa in Irlanda. Helen Gaughran ha curato la sceneggiatura.