Joachim Rønning in trattative per dirigere il terzo film della saga Tron

20/01/2023

Un nuovo film di Tron è pronto per entrare in produzione. Secondo quanto riportato da Deadline la Disney è entrata in trattative per affidare la regia a Joachim Rønning che dunque dirigerà il protagonista Jared Leto. Il nuovo film si chiamerà Tron: Ares con le riprese che dovrebbero partire il prossimo agosto a Vancouver.



Se gli accordi dovessero andare in porto, Rønning potrebbe dunque dirigere il quarto film per conto della Disney dopo Pirati dei Caraibi – La Vendetta di Salazar, Maleficent 2 – Signora del Male e Young Woman and the Sea, attualmente in post produzione. Jesse Wigutow ha curato la sceneggiatura della pellicola.



Il primo Tron è uscito nel 1982 grazie alla regia di Steven Lisberger che tornò poi come sceneggiatore nel sequel Tron: Legacy, uscito nel 2010 grazie a Joseph Kosinski.