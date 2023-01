M3GAN: svelato il titolo del sequel!

News

20/01/2023 |

L’horror movie M3GAN avrà un sequel. La produzione ha deciso infatti di mettere in cantiere il progetto legato al secondo capitolo che si chiamerà M3GAN 2.0. All’interno del film ritroveremo Allison Williams e Violet McGraw che dunque riprenderanno i loro ruoli di Gemma e Cady. Anche la sceneggiatrice Akela Cooper tornerà nel film che sarà ancora una volta prodotto da James Wan e Jason Blum attraverso le loro compagnie Atomic Monster e Blumhouse Productions.



Al momento non è chiaro chi si occuperà della regia ma non è da escludere una conferma di Gerard Johnstone. M3GAN 2.0 uscirà a gennaio 2025.

Il primo film è uscito nelle sale lo scorso 4 gennaio e ad oggi ha incassato poco più di 97 milioni di dollari.M3GAN è una meraviglia di intelligenza artificiale, una bambola a grandezza naturale programmata per essere la più grande compagna dei bambini e la più grande alleata dei genitori. Progettata da Gemma (Allison Williams di Get Out), brillante robotica di un'azienda di giocattoli, M3GAN è in grado di ascoltare, guardare e imparare, diventando amica e insegnante, compagna di giochi e protettrice del bambino a cui è legata.Quando Gemma diventa improvvisamente la tutrice della nipote orfana di 8 anni, Cady (Violet McGraw, The Haunting of Hill House), è insicura e impreparata a diventare genitore. Sottoposta a forti pressioni sul lavoro, Gemma decide di abbinare il suo prototipo M3GAN con Cady nel tentativo di risolvere entrambi i problemi: una decisione che avrà conseguenze inimmaginabili.