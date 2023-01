Captain America: New World Order: nel cast anche Xosha Roquemore

News

Arrivano novità sul cast di Captain America: New World Order. Deadline ha infatti rivelato che nel film reciterà anche Xosha Roquemore. L'attrice lavorerà dunque accanto al protagonista Anthony Mackie e a Tim Blake Nelson, Harrison Ford, Danny Ramirez, Carl Lumbly e Shira Haas.



La regia di questo nuovo capitolo è affidata a Julius Onah con Malcom Spellman, showrunner della serie Falcon and the Winter Soldier, che ha scritto la sceneggiatura con Dalan Musson.



Mackie ritorna dunque per riprendere il ruolo di Sam Wilson che questa volta, però, non sarà Falcon ma l’eroe Captain America, seguendo dunque il finale della serie. Altri dettagli non sono stati svelati, così come non conosciamo il ruolo che avrà la Roquemore.



Il film uscirà a partire dal 3 maggio 2024.