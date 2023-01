Missing: online il trailer del film con Nia Long e Storm Reid

News





23/01/2023 |

Tramite la Sony Pictures vi mostriamo il trailer ufficiale italiano di Missing, thriller movie con protagoniste Nia Long e Storm Reid. Le due attrici sono state dirette dal duo Nicholas D. Johnson e Will Merrick.



I due registi hanno curato anche la sceneggiatura da una storia di Sev Ohanian.



L'arrivo nelle sale è previsto per il 9 marzo.



Sinossi:

Missing è un avvincente e misterioso thriller ricco di colpi di scena che fa riflettere su quanto bene conosciamo le persone a noi più vicine. Durante una vacanza in Colombia una donna (Nia Long) scompare insieme al suo nuovo fidanzato. Sua figlia, June (Storm Reid), inizia a cercarla ma viene ostacolata dalla burocrazia internazionale. Bloccata a migliaia di chilometri di distanza a Los Angeles, June utilizza in modo creativo tutte le ultime tecnologie a sua disposizione per cercare di ritrovarla prima che sia troppo tardi. Quando June scaverà a fondo con la sua investigazione digitale solleverà più domande che risposte e segreti su sua madre che le faranno scoprire di non averla mai conosciuta veramente.