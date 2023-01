Profeti: in rete lo spot Sono una donna come te

News





23/01/2023 |

Mancano solo due giorni all'arrivo nelle sale di Profeti, opera di Alessio Cremonini, e la Lucky Red ha deciso di ricordarcelo con uno spot. Per l'occasione il regista torna a collaborare con Jasmine Trinca, già al centro della scena di un altro film di Cremonini, Sulla Mia Pelle.



Prodotto da Cinemaundici e Lucky Red con Rai Cinema, Profeti è un film di finzione sul rapimento di una giornalista nel Medio Oriente e sulla sua lunga prigionia. Ad affiancare Jasmine Trinca, che veste i panni della protagonista, Isabella Nefar e Ziad Bakri.



Profeti è film sulla guerra, sull’estremismo religioso, su due donne che hanno fatto scelte diametralmente opposte, sull'oppressione che le donne vivono in molte parti del mondo.



L'uscita è prevista per il 26 gennaio.



Sinossi:

Profeti è la storia del confronto e scontro fra Sara, una giornalista italiana rapita dall’Isis durante un reportage di guerra in Siria, e Nur, giovane foreign fighter moglie di un miliziano del Califfato che la tiene prigioniera nella sua casa costruita in un campo di addestramento. Durante i mesi di detenzione Nur, mossa dal desiderio di proselitismo, e seguendo gli ordini del leader del campo, tenta di convertire Sara e di farla aderire all’estremismo islamista.