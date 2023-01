Bussano alla Porta: in rete la featurette A look inside

News





24/01/2023 |

A pochi giorni dal debutto nelle sale di Bussano alla Porta ecco una nuova featurette che ci trasporta all'interno della pellicola. Il drama movie a tinte horror è diretto da M. Night Shyamalan, regista de Il Sesto Senso e Old. La pellicola ha un cast che comprende Dave Bautista, Jonathan Groff, Ben Aldridge, Nikki Amuka-Bird, Kristen Cui, Abby Quinn e Rupert Grint.



Bussano alla Porta è prodotto dalla Blinding Edge Pictures in associazione con FilmNation Features e Wishmore Entertainment ed ha una sceneggiatura scritta da Shyamalan e Steve Desmond e Michael Sherman. Il film è basato sul bestseller The Cabin at the End of the World di Paul Tremblay.



L'uscita è prevista per il 2 febbraio.



Sinossi:

Mentre sono in vacanza in una baita isolata, una giovane ragazza e i suoi genitori vengono presi in ostaggio da quattro sconosciuti armati che chiedono alla famiglia di compiere una scelta impensabile per evitare l'apocalisse. Con un accesso limitato al mondo esterno, la famiglia deve decidere in cosa credono prima che tutto sia perduto.