Giancarlo Esposito reciterà in Megalopolis

25/01/2023 |

Un nuovo attore è entrato a far parte del già vasto cast di Megalopolis. Stiamo parlando di Giancarlo Esposito, star di Breaking Bad, serie tv dove ha interpretato Gus Fring. Esposito si unisce così agli attori già annunciati Adam Driver, Forest Whitaker e Nathalie Emmanuel. Inoltre nel cast troviamo Jon Voight, Laurence Fishburne, Talia Shire, Shia LaBeouf, Jason Schwartzman, Grace Vanderwaal, Kathryn Hunter, Aubrey Plaza, Madeleine Gardella e James Remar.



Al momento la trama di Megalopolis non è stata svelata. Misteriosa, infatti, è la logline del film: “Il destino di Roma perseguita un mondo moderno incapace di risolvere i propri problemi sociali in questa storia epica di ambizione politica, genio e amore conflittuale”.



La regia del film è affidata a Francis Ford Coppola che ha curato anche la sceneggiatura. Le riprese sono in corso tra Atlanta e New York.