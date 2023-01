PAW Patrol: The Mighty Movie: novità sul cast

News





26/01/2023 |

Nickelodeon Movies, Paramount Pictures e Spin Master Entertainment hanno annunciato le novità riguardanti il cast di PAW Patrol: The Mighty Movie. All’interno della pellicola troviamo Kristin Bell, Christian Convery, Mckenna Grace, James Marsden, Serena Williams, Lil Rel Howery e North West che si aggiungono così ai già presenti Kim Kardashian, Marsai Martin, Ron Pardo, Callum Shonike e Taraji P. Henson.



PAW Patrol: The Mighty Movie è il sequel di PAW Patrol: The Movie uscito nel 2021 ed è una produzione Spin Master Entertainment in associazione con Nickelodeon Movies e distribuito dalla Paramount Pictures. Il primo film incassò in tutto il mondo 150 milioni di dollari.



La regia è stata ancora affidata a Cal Brunker che aveva già diretto il film originale.



PAW Patrol: The Mighty Movie uscirà il prossimo 13 ottobre.