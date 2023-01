Caste: anche Vera Farmiga nel cast del film di Ava DuVernay

News





27/01/2023

Inizia a prendere forma il cast del nuovo progetto di Ava DuVernay legato a Caste: The Origins of Our Discontent. Nella pellicola, oltre alla già annunciata Aunjanue Ellis, troveremo anche Vera Farmiga, Niecy Nash-Betts, Jon Bernthal, Nick Offerman, Jasmine Cephas Jones e Connie Nielsen. I loro ruoli non sono stati specificati.



Il film, dunque, sarà l’adattamento del libro di Isabel Wilkerson ed esaminerà il sistema di gerarchia che ha plasmato l'America.



La DuVernay si è occupata anche della sceneggiatura e della produzione del film insieme al suo collaboratore Paul Garnese della Array Filmworks.



Caste, questo il titolo, è al momento in produzione nello stato della Georgia.