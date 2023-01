Nosferatu: Willem Dafoe reciterà nel film

News





27/01/2023 |

Robert Eggers tornerà a collaborare con Willem Dafoe dopo The Lighthouse e The Northman. L’attore è entrato infatti nel cast di Nosferatu, progetto cinematografico sviluppato dalla Focus Features. Dafoe raggiunge così Lily Rose-Depp, Bill Skarsgard e Nicholas Hoult, già a bordo della pellicola che ha una sceneggiatura scritta dallo stesso Eggers.



Nosferatu è prodotto da Jeff Robinov, John Graham, Eggers, Chris Columbus e Eleanor Columbus.



In questa nuova rivisitazione, Nosferatu è una storia gotica, nello scenario della Germania del diciannovesimo secolo, tra una giovane donna perseguitata (Rose-Depp) e l’antico vampiro della Transilvania (Skarsgard) che si metterà sule sue tracce. Il ruolo di Dafoe non è stato svelato.



Dafoe già nel 2000 è stato collegato a Nosferatu, avendolo interpretato nel film Shadow of the Vampire, diretto da E. Elias Merhige.