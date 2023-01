Asterix & Obelix  Il Regno di Mezzo: pubblicata una scena in italiano

News





30/01/2023 |

Mentre ci stiamo avvicinando all'uscita nelle sale di Asterix & Obelix – Il Regno di Mezzo, la Notorious Pictures ha pubblicato una scena in italiano. Il film è diretto da Guillaume Canet e vede nei panni dei due guerrieri lo stesso Canet e Gilles Lellouche. Completano il cast della pellicola Marion Cotillard, che interpreta Cleopatra, Vincent Cassel, che ritroveremo nella parte di Giulio Cesare, e anche Zlatan Ibrahimovic, pronto ad interpretare il romano Caius.



L'uscita in Italia è prevista per il 2 febbraio.



Sinossi:

