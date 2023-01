TÁR: online una scena in lingua originale

News





30/01/2023 |

In attesa del debutto ufficiale nelle sale di TÁR vediamo da vicino una scena in lingua originale del film. All'interno di questa opera recita come protagonista Cate Blanchett, diretta da Todd Field. L'attrice Premio Oscar è colonna portante di un cast che comprende anche Noémie Merlant, Nina Hoss, Sophie Kauer, Julian Glover, Allan Corduner e Mark Strong.



Field ha curato anche la sceneggiatura.



TÁR debutterà nelle nostre sale a partire dal 9 febbraio.



Sinossi:

Uno sguardo al mondo internazionale della musica classica incentrato su Lydia Tár, una delle più grandi compositrici e direttrici d'orchestra viva, e la prima donna, direttrice principale in assoluto di una grande orchestra tedesca.