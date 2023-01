Julia Roberts e Jennifer Aniston lavoreranno insieme per una nuova commedia Amazon

News





31/01/2023 |

Sarà Amazon Studios a sviluppare la nuova commedia che vedrà protagoniste Julia Roberts e Jennifer Aniston. Il progetto cinematografico in questione è ancora senza un titolo ufficiale e sarà scritto e diretto da Max Barbakow. La LuckyChap Entertainment di Margot Robbie, Tom Ackerley e Josey McNamara produrrà la pellicola assieme alla Red Om Films della Roberts, alla Echo Films della Aniston e al regista. Il film si baserà su uno script originale.



Barbakow ha diretto in passato Palm Springs - Vivi come se non ci fosse un domani con protagonista Cristin Milioti e Andy Samberg. La Roberts e la Aniston non hanno mai lavorato insieme, quindi questa collaborazione rappresenterà un qualcosa di inedito.



Jennifer Aniston ha completato da poco le riprese del secondo capitolo di Murder Mystery con Adam Sandler, il cui trailer è uscito proprio nelle ultime ore, mentre Julia Roberts ha lavorato ultimamente con George Clooney nel film Ticket to Paradise.