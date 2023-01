Luke Hemsworth sarà il protagonista del thriller movie Gunner

News





31/01/2023 |

Luke Hemsworth tornerà presto sul set e lo farà per il thriller movie Gunner che sarà diretto da Dimitri Logothetis. Il film, scritto da Gary Scott Thompson, racconta di Lee Gunner, veterano delle Forze Speciali, che deciderà di andare in campeggio con i suoi due figli. Gli stessi ragazzi si imbatteranno in alcuni narcotrafficanti che decideranno di rapirli, innescando di fatto la vendetta di Gunner che farà di tutto per salvare la vita dei suoi due figli.



Joel Shapiro produrrà la pellicola con Logothetis, la magiCity Studios e la Acme Rocket Fuel.



Hemsworth ha recitato ultimamente nel film Asking for It e nella serie tv Westworld – Dove Tutto è Concesso dove ha interpretato il personaggio di Ashely Stubbs.