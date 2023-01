Jason Bateman dirigerà il film The Pinkerton

News





31/01/2023 |

Jason Bateman ha trovato un nuovo progetto cinematografico. Il regista dirigerà The Pinkerton, un western movie a tinte soprannaturali sviluppato dalla Warner Bros. Pictures e dalla Bad Robot di J.J. Abrams. La sceneggiatura è stata scritta da Daniel Casey che in passato ha curato la sceneggiatura di Fast 9. Per la Warner e la Bad Robot si tratta del primo grande accordo cinematografico. Oltre alla Bad Robot troviamo tra i produttori anche Hannah Minghella.



La Pinkerton National Detective Agency era un’agenzia di sicurezza privata fondata negli Stati Uniti dallo scozzese Allan Pinkerton nel 1850. Pinkerton divenne famoso quando affermò di aver sventato un complotto per assassinare il presidente eletto Abraham Lincoln, che in seguito assunse agenti Pinkerton per la sua sicurezza personale durante la Guerra Civile.



Il progetto sta muovendo i primi passi e non ci sono ancora informazioni sul cast. Bateman ha debuttato come regista per il cinema nel 2013 con Bad Words ed ultimamente ha avviato anche il progetto Here Comes the Flood.