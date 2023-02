Mummie - A Spasso nel Tempo: il primo trailer italiano è online

News





02/02/2023

La Warner Bros. Pictures ha rilasciato il trailer italiano di Mummie - A Spasso nel Tempo, film animato diretto del regista spagnolo Juan Jesús García Galocha: per il regista si tratta del debutto dietro la macchina da presa.



La sceneggiatura è stata invece scritta da Jordi Gasull e Javier Barreira, vincitori del premio Goya per la Migliore Sceneggiatura di “Le Avventure di Taddeo l’Esploratore”



Le musiche del film sono composte dal Maestro Fernando Velazquez, vincitore del premio Goya, che ha collaborato di frequente con il celebre regista spagnolo, J.A. Bayona. Del film fanno parte tre canzoni originali, tra cui “I Am Today”, “New Song” e “Ring Song”. I testi di quest’ultima sono del regista/produttore Jordi Gasull.



La Warner Bros. Pictures presenta una produzione 4 Cats Pictures, Anangu Grup Moomios Movie AIE, con la partecipazione di Atresmedia Cine and Movistar Plus+ e la collaborazione di Atresmedia e TV3.



L'uscita è prevista per il 23 febbraio.



Sinossi:

Il film racconta le divertenti avventure di tre antiche mummie egiziane che vivono nel sottosuolo di una città segreta, nascosta nell’antico Egitto. Il trio è formato da una principessa, un ex auriga e il suo giovane fratello, oltre al loro piccolo coccodrillo domestico. Attraverso una serie di sfortunati eventi, le mummie si ritrovano nella Londra odierna e si imbarcano in una strampalata quanto incredibile avventura alla ricerca di un vecchio anello, appartenente alla Famiglia Reale e rubato da un astuto archeologo.