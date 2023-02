Profeti: entriamo nel backstage del film grazie alla nuova clip

News





02/02/2023 |

La Lucky Red, con una nuova clip, ha deciso di trasportarci all'interno del backstage di Profeti, opera di Alessio Cremonini. Per l'occasione il regista è tornato a collaborare con Jasmine Trinca, già al centro della scena di un altro film dello stesso Cremonini, Sulla Mia Pelle.



Prodotto da Cinemaundici e Lucky Red con Rai Cinema, Profeti è un film di finzione sul rapimento di una giornalista nel Medio Oriente e sulla sua lunga prigionia. Ad affiancare Jasmine Trinca, che veste i panni della protagonista, Isabella Nefar e Ziad Bakri.



Profeti è film sulla guerra, sull’estremismo religioso, su due donne che hanno fatto scelte diametralmente opposte, sull'oppressione che le donne vivono in molte parti del mondo.



La pellicola ha debuttato lo scorso 26 gennaio.



Sinossi:

Profeti è la storia del confronto e scontro fra Sara, una giornalista italiana rapita dall’Isis durante un reportage di guerra in Siria, e Nur, giovane foreign fighter moglie di un miliziano del Califfato che la tiene prigioniera nella sua casa costruita in un campo di addestramento. Durante i mesi di detenzione Nur, mossa dal desiderio di proselitismo, e seguendo gli ordini del leader del campo, tenta di convertire Sara e di farla aderire all’estremismo islamista.