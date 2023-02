Nobody Nothing Nowhere: Octavia Spencer, Joseph Gordon-Levitt e Lucy Liu saranno i protagonisti

News





03/02/2023 |

E’ stato annunciato che Octavia Spencer, Joseph Gordon-Levitt e Lucy Liu saranno i protagonisti del progetto cinematografico Nobody Nothing Nowhere. La commedia sci-fi è stata scritta da Rachel Wolther ed Alex H. Fischer che si occuperanno anche della regia. Josh Penn e Michael Gottwald della Department of Motion Pictures ed Allison Rose Carter saranno i produttori.



Nobody Nothing Nowhere è una commedia fantascientifica incentrata su Ruth che fa parte di un gruppo di esseri umani noti come le Non-Persone. Le Non-Persone hanno un solo scopo nella vita: colmare le lacune in un mondo realistico per l'unico vero essere umano rimasto sulla Terra, un ragazzo insipido di nome Dave. Ruth è stanca però della sua lunga vita come personaggio secondario che non può vivere la sua vita e chiederà a Dave di liberarla.



Per i due registi si tratta del debutto ufficiale dietro la macchina da presa.