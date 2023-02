The Ministry Of Ungentlemanly Warfare: novità sul cast del nuovo film di Guy Ritchie

News





03/02/2023 |

Arrivano novità riguardanti il cast di The Ministry Of Ungentlemanly Warfare, war movie prodotto da Jerry Bruckheimer. Oltre alle star Henry Cavill e Eiza González, già a bordo, sono stati svelati i nomi di altri attori che reciteranno nel film: Alan Ritchson, Henry Golding, Henrique Zaga, Alex Pettyfer, Cary Elwes, Hero Fiennes Tiffin, Babs Olusanmokun e Til Schweiger.



Ispirato a fatti realmente accaduti, il film andrà a raccontare l'organizzazione segreta di combattimento della Seconda Guerra Mondiale del Primo Ministro britannico Winston Churchill e dello sceneggiatore di James Bond Ian Fleming. Le tecniche di combattimento non convenzionali e del tutto "non gentili" della squadra clandestina contro i nazisti hanno contribuito a cambiare il corso della guerra e in parte hanno dato vita alla moderna unità Black Ops.



La regia è stata affidata a Guy Ritchie che ha curato anche la sceneggiatura con Arash Amel.