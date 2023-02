Atlantis: annunciato lo sceneggiatore del nuovo film di Colin Trevorrow

News





06/02/2023 |

Colin Trevorrow, regista di Jurassic World, ha trovato lo sceneggiatore per il progetto Atlantis. Dello script della pellicola se ne occuperà Charmaine DeGraté, già sceneggiatore e produttore esecutivo della serie tv HBO House of the Dragon.



La Skydance ha chiuso un accordo con Trevorrow per dirigere e produrre il film che sarà prodotto dallo stesso regista, tramite la sua Metronome Film Company, da David Ellison, Dana Goldberg e Don Granger per la Skydance. Atlantis era stato precedentemente affidato alla Universal Pictures con Dante Harper che aveva scritto la prima bozza di sceneggiatura.



Come riporta il titolo, la pellicola sarà un’avventura a tinte fantasy basata sull’isola leggendaria che secondo il mito sarebbe sprofondata a causa dell’intervento di Poseidone. Altri dettagli legati al progetto non sono stati rilasciati.