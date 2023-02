Il Gladiatore 2: rivelata la data di uscita del film di Ridley Scott

News





06/02/2023 |

La Paramount Pictures ha fissato la data di uscita del secondo capitolo de Il Gladiatore. Il film, che sarà ancora diretto da Ridley Scott, uscirà il 22 novembre 2024. Il progetto sta andando avanti con Paul Mescal individuato come possibile protagonista: l’attore è ancora in trattative per interpretare il personaggio principale.



Ridley Scott produrrà la pellicola con Michael Pruss, Doug Wick e Lucy Fisher. David Scarpa ha curato invece la sceneggiatura.



Mescal nel film non prenderà il ruolo di Massimo Decimo Meridio, interpretato nell’opera originale da Russell Crowe, perché il personaggio in questione lo abbiamo visto morire ma sarà Lucius, figlio di Lucilla e nipote di Commodo, ora uomo e pronto ad avere un ruolo di primo piano.