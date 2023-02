Olivia Marcum si è unita al cast de L'Esorcista

News





07/02/2023 |

Olivia Marcum è l’ultima ad essersi unita al cast de L’Esorcista, pellicola che sarà sviluppata dalla Blumhouse, dalla Universal Pictures, da Peacock e da Morgan Creek. La giovanissima attrice lavorerà accanto ai già annunciati Leslie Odom Jr., Ann Dowd, Lidya Jewett ed Ellen Burstyn, con quest’ultima che riprenderà il ruolo di Chris MacNeil.



Come riportato da Deadline, il film – il primo di una nuova trilogia – è attualmente in produzione, con l’uscita fissata per il prossimo 13 ottobre. David Gordon Green, che ha recentemente diretto la trilogia di Halloween, è il regista. Peter Sattler e lo stesso Green hanno curato la sceneggiatura.



Jason Blum produrrà la nuova opera tramite la Blumhouse insieme a David Robinson e James Robinson della Morgan Creek. Al momento la trama non è stata rivelata, quindi non sappiamo se il film riprenderà fedelmente la storia dell’opera originale uscita nel 1973.