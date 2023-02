Holland, Michigan: new entry nel film con Nicole Kidman e Gael García Bernal

News

07/02/2023 |

Matthew Macfadyen, attore che abbiamo visto nella serie Succession, è entrato a far parte del cast di Holland, Michigan. La pellicola, sviluppata da Amazon Studios, sarà diretta da Mimi Cave e vedrà protagonisti Nicole Kidman e Gael García Bernal.



Del progetto cinematografico in questione si conosce ben poco, le prime informazioni raccontano che al centro di tutto ci sarebbero segreti che si nascondono sotto una città del Midwest, ma la trama non è stata rivelata. La sceneggiatura è stata curata da Andrew Sodroski.



La Kidman oltre a recitare nella pellicola si occuperà anche della produzione attraverso la sua Blossom Films. Tra i produttori troviamo anche Peter Dealbert della Pacific View Management & Productions mentre Kate Churchill sarà il produttore esecutivo.



MacFayden ha recitato due anni fa nel film L’Arma dell’Inganno – Operazione Mincemeat ed ha preso parte alle riprese della serie tv Stonehouse attualmente in programmazione.