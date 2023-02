So Cosa Hai Fatto: in lavorazione il sequel del famoso horror movie

News





07/02/2023 |

Era il 1997 quando uscì nelle sale cinematografiche, diretto da Jim Gillespie, So Cosa Hai Fatto, horror movie made in Usa. La pellicola raccontava di un gruppo di ragazzi che, dopo aver investito un uomo, decideranno di sbarazzarsi del suo corpo buttandolo in mare; un anno dopo, quando la questione sembrava ormai dimenticata, un uomo vestito da pescatore e con un uncino deciderà di tornare a tormentarli per ottenere una sorta di vendetta.



A distanza di ventisei anni dalla pellicola la Sony Pictures, seguendo il successo ottenuto da Scream, rilanciato proprio in questi ultimi anni, proverà a realizzare il sequel con Jennifer Kaytin Robinson ingaggiata per la regia. Al momento, del cast originale, soltanto la protagonista Jennifer Love Hewitt e Freddie Prinze Jr sono entrati in trattative per riprendere i ruoli originali.



Il progetto sta muovendo i primi passi con Neal H. Moritz pronto a tornare come produttore e Leah McKendrick a bordo per la sceneggiatura.