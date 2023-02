Girl from the North Country, annunciato il cast: presenti anche Woody Harrelson ed Olivia Colman

News





08/02/2023 |

E’ entrato in lavorazione un progetto cinematografico legato a Girl from the North Country, lo spettacolo musicale di Broadway ispirato al famoso brano di Bob Dylan. La Blueprint Pictures svilupperà il progetto che vedrà recitare al suo interno Olivia Colman, Woody Harrelson, Chlöe Bailey e Tosin Cole.



Girl from the North Country è ambientato a Duluth, città del Minnesota durante la Grande Depressione. Al centro della storia del film troveremo la famiglia Laine che sta tentando in tutti i modi di sbarcare il lunario grazie alla propria pensione che ogni giorno accoglie viaggiatori di ogni ceto sociale.

Harrelson interpreterà Nick Laine, il capo famiglia e proprietario della guest house che sta cercando di trovare un modo per impedire alla banca di pignorare la loro casa mentre la Colman sarà la moglie Elizabeth, che soffre di demenza. La Bailey e Cole saranno rispettivamente la figlia di Nick ed Elizabeth, Marianne, e Joe, un detenuto evaso e divenuto uno degli ospiti della pensione che stringerà una relazione proprio con Marianne.



Conor McPherson ha curato la sceneggiatura e sarà anche il regista.