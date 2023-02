Switzerland: Helen Mirren sarà la protagonista del film dedicato a Patricia Highsmith

News





08/02/2023 |

Il Premio Oscar Helen Mirren è stata ingaggiata per recitare come protagonista all’interno di Switzerland, pellicola che racconterà la storia della celebre scrittrice noir Patricia Highsmith. La regia del progetto è stata affidata a Anton Corbijn, filmmaker e celebrato regista di video musicali.



Switzerland racconterà la storia della Highsmith durante il suo periodo vissuto in solitudine proprio tra le Alpi svizzere e del suo incontro con Edward, giovane agente letterario inviato dalla casa editrice della scrittrice per convincerla a realizzare un ultimo romanzo appartenente alla serie di Tom Ripley.



La pellicola sarà prodotta da Gaby Tana, Troy Lum ed Andrew Mason per conto della Brouhaha Entertainment e da Jim Robison e Kurt Martin per la Lunar Pictures. Le riprese dovrebbero partire durante l’anno in Europa e nelle prossime settimane sono previste novità sul cast.



Joanna Murray-Smith ha curato la sceneggiatura.