Constantine: il sequel si farà con Keanu Reeves protagonista

09/02/2023 |

Da diversi mesi si parla della possibilità di veder realizzato, a distanza di diciotto anni, il sequel di Constantine. Del progetto, però, dopo l’avvento di James Gunn e Peter Safran alla guida dell’universo DC Studios, non se ne è più parlato, lasciando gli appassionati dell’adattamento con un grande punto interrogativo legato ad un suo possibile sviluppo. A regalare alcune informazioni a riguardo ci ha pensato Entertainment Weekly che ha avuto modo di parlare con un portavoce della Warner Bros. Pictures che di fatto ha confermato la volontà di realizzare il film.



E del progetto fa ancora parte Keanu Reeves che dunque riprenderà il ruolo del personaggio reato da Alan Moore e Stephen R. Bissette. L’attore sarà diretto da Francis Lawrence.



La scorsa settimana Gunn e Safran avevano svelato alcuni dettagli legati alla prima fase cinematografica dell’universo DC Comics ma Constantine non è stato menzionato. Nella prima fase, denominata Gods and Monsters, rientreranno pellicole quali Creature Commandos, il prequel di Superman e The Brave and the Bold, opera basata su Batman. Non sappiamo ancora quando Constantine entrerà in gioco.