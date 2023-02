Legend of Destruction: Oscar Isaac, Evangeline Lilly, Elliott Gould e Billy Zane nel cast dell'oper animata

News





09/02/2023 |

Oscar Isaac, Evangeline Lilly, Elliott Gould e Billy Zane sono entrati a far parte del cast vocale di Legend of Destruction, nuova pellicola animata di Gidi Dar. L'ultimo progetto del regista di Ushpizin ha avuto una fase di lavorazione di nove anni e incorpora al suo interno uno stile visivo unico con 1.500 fotogrammi originali creati da David Polonsky e Michael Faust, gli artisti che hanno lavorato a Waltz with Bashir (candidato all’Oscar e vincitore del Golden Globe nel 2008.



Stando a quanto riportato da Deadline, il progetto è stato definito un war movie ricco di azione dove i fotogrammi sono montati insieme per produrre un linguaggio cinematografico ed un’esperienza innovativi.



La trama racconta di una storia ambientata nel 66 D.C. in Giudea, sotto il dominio dell’Impero Romano, e metterà al centro di tutto la ribellione del popolo ebraico contro i romani, situazione che sfocerà in una guerra civile. La storia verrà raccontata dal punto di vista di Ben Baitch (Isaac), un giovane di buon cuore che diventa un seguace del leader ribelle Bar Giora (Zane), definito una sorta di Robin Hood.