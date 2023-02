Scream VI: Ghostface al centro del Dolby poster

News





09/02/2023 |

E' stato rilasciato un Dolby poster di Scream VI che, con un colore rosso acceso, mette in primo piano Ghostface con il suo famoso coltello. Ad accompagnare l'iconico villain del film troviamo anche i grattacieli di New York, con la locandina che riporta anche la data di uscita americana del film.



La regia di Scream VI è affidata nuovamente a Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett che hanno lavorato sulla sceneggiatura realizzata da James Vanderbilt e Guy Busick.



Il cast vede il ritorno di Melissa Barrera, Jenna Ortega, Courtney Cox, Jasmin Savoy Brown, Mason Gooding affiancati da Hayden Panettiere, Dermot Mulroney, Samara Weaving, Tony Revolory, Jack Champion, Liana Liberato, Devyn Nekoda e Josh Segarra.



La pellicola uscirà nelle sale italiane il 9 marzo 2023



Sinossi:

SCREAM VI segue i sopravvissuti agli ultimi omicidi di Ghostface, le sorelle Samantha e Tara Carpenter (Melissa Barrera di Sognando a “New York – In the Heights” e la Jenna Ortega della serie tv “Mercoledì”) e i gemelli Chad e Mindy Meeks, che si lasciano Woodsboro alle spalle e iniziano un nuovo capitolo della loro vita a New York, solo per ritrovarsi nuovamente tormentati da una serie di omicidi perpetrati da un nuovo killer che indossa la maschera di Ghostface.