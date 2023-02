Helena Bonham Carter sarà la protagonista di The Offing

News





La due volte candidata all’Oscar Helena Bonham Carter tornerà a lavorare con Jessica Hobbs, la regista di The Crown, per il drama movie The Offing. Il film sarà l’adattamento del romanzo di Benjamin Myers e sarà ambientato nel nord dell’Inghilterra dopo la guerra. Al centro della storia troveremo la relazione tra un ragazzo e una reclusa ed ubriacona donna di nome Dulcie.



Per quanto riguarda il protagonista maschile, il sedicenne Robert, al momento non è stato ancora annunciato il nome dell’attore. Robert – come riporta Deadline – è descritto come un ragazzo timido, figlio di un minatore, che scoprirà alcuni lati proibiti della vita e la bellezza della poesia tramite Dulcie. La stessa Dulcie, grazie a lui, ritroverà se stessa.



La pellicola sarà prodotta da Charlotte Walls ed Emily Barttelot per conto della Catalyst Global Media mentre Amy Roberts ha curato la sceneggiatura. Le riprese partiranno verso la fine di quest’anno.



Helena Bonham Carter sarà anche la produttrice esecutiva del film. L'attrice, che ha interpretato la Principessa Margaret in The Crown, ha recitato ultimamente nel secondo capitolo di Enola Holmes.