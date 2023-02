La Disney annuncia nuovi progetti, tra questi anche Frozen 3

News





09/02/2023 |

Ci siamo! Il mondo di Arendelle è pronto a riaprire le sue magiche porte. La Disney ha infatti annunciato quelli che saranno i nuovi progetti cinematografici e tra questi spunta anche il terzo capitolo della serie Frozen che si trasformerà dunque in una trilogia. A distanza di quattro anni dal secondo film, dunque, Elsa e Anna torneranno sul grande schermo per farci vivere una nuova emozionante avventura tra i ghiacci.



Del progetto non si sa nulla, al momento è tutto da scoprire, anche se Bob Iger, Ceo della Disney, ha annunciato che presto verrà svelato qualche dettaglio. Non sappiamo dunque se il film ripartirà dal secondo capitolo o verrà studiata una storia pronta a partire da un punto differente.



Il primo Frozen al botteghino aveva incassato 1,28 miliardi di dollari mentre il secondo 1,4. I due film sono stati un autentico successo, con il primo che ha ricevuto l’Oscar come Miglior Film d’Animazione nel 2014. All’interno della pellicola il brano Let It Go è stato premiato con l’Oscar alla Miglior Canzone



Nella versione italiana Serena Autieri e Serena Rossi hanno dato voce ai due personaggi principali: Elsa e Anna.



Tornando ai progetti annunciati dalla compagnia, presto entreranno in lavorazione anche Toy Story 5 e Zootopia 2.