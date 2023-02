Not Without Hope: Zachary Levy sarà il protagonista del film

News





10/02/2023 |

Dopo averlo visto nel cinecomic Shazam!, Zachary Levy prenderà per mano un nuovo progetto cinematografico. L’attore sarà infatti il protagonista di Not Without Hope, una storia vera basata sul romanzo bestseller del New York Times scritto da Jere Longman.



Levy interpreterà Nick Schuyler, un uomo che insieme ad alcuni suoi amici, Will Bleakley, a Marquis Cooper e Corey Smith, giocatori della NFL, deciderà di partire per una gita in mare aperto al largo della Florida: durante il viaggio il gruppo dovrà fare i conti con una brutale tempesta. Dell’evento tragico Schuyler sarà l’unico sopravvissuto con il film che descriverà i momenti spaventosi che hanno visto i loro amici gettati in acqua dopo il capovolgimento della barca a causa della tempesta.



Levy ha dichiarato di essere “onorato di far parte di questo progetto, una tragica storia di perdite e coraggio importante da condividere”.



La regia è affidata a Joe Carnahan.