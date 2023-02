Air: il primo trailer internazionale del film con Matt Damon e Ben Affleck

News





10/02/2023 |

La MGM ha svelato il primo trailer internazionale di Air, il progetto cinematografico curato da Matt Damon e Ben Affleck. La pellicola farà il suo debutto nelle sale a partire dal 5 aprile 2023. Il film, diretto da Affleck, racconterà la storia dell'accordo commerciale tra il famoso cestista Michael Jordan e l’azienda Nike. Il cast è vasto e comprende Jason Bateman, Viola Davis, Chris Tucker, Marlon Wayans, Joel Gretsch e Gustaf Skarsgård.



Matt Damon vestirà i panni di Sonny Vaccaro, ex dirigente del marketing sportivo americano, colui che riuscì a far mettere nero su bianco l’accordo tra Michael Jordan e la Nike: l’ingaggio di MJ rivoluzionò di fatto il mondo delle sneakers con la nascita delle Air Jordan. Ben Affleck sarà invece Phil Knight, co-fondatore della Nike. Bateman sarà Rob Strasser, dirigente di lungo corso della Nike, la Davis interpreterà Deloris, la madre di Michael Jordan, Tucker sarà Howard White, dirigente all’epoca alle prime armi, mentre Wayans indosserà i panni di George Raveling, famoso allenatore di basket. Infine Gretsch e Skarsgård saranno John O’Neil, ex CEO della Converse, e Horst Dassler fondatore di Adidas.



In un comunicato Affleck e Damon hanno specificato di non vedere l'ora di vedere l'impatto che la pellicola avrà sul pubblico e di essere riconoscenti al cast e alla crew che hanno lavorato per la realizzazione di Air.