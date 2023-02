Creed 3: la nuova locandina internazionale con al centro Michael B. Jordan

News





10/02/2023 |

Circola in rete un nuovo meraviglioso poster internazionale di Creed 3 nel quale possiamo vedere tutta la rabbia del nostro protagonista in azione sul ring. La locandina mette in primo piano anche la data di uscita della stessa pellicola (3 marzo 2023).



Michael B. Jordan, ancora una volta al centro della scena, con questo lungometraggio debutta dietro la macchina da presa e torna ad indossare i panni del protagonista Adonis Creed. Nel cast troviamo anche Tessa Thompson, Jonathan Majors, Wood Harris, Florian Munteanu, Mila Kent e Phylicia Rashad.



Jordan ha diretto il film da una sceneggiatura di Keenan Coogler, basata su una storia di Ryan Coogler e Keenan Coogler con Zach Baylin. I produttori di Creed III sono Irwin Winkler, Charles Winkler, William Chartoff, David Winkler, Ryan Coogler, Michael B. Jordan, Elizabeth Raposo, Jonathan Glickman e Sylvester Stallone; mentre i produttori esecutivi sono Sev Ohanian, Zinzi Coogler, Nicolas Stern e Adam Rosenberg.



Qui sotto trovate il poster.