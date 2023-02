Super Toys: Sacha Baron Cohen e Keke Palmer reciteranno nel film

News





10/02/2023 |

Sacha Baron Cohen e Keke Palmer sono stati ingaggiati per recitare come protagonisti all’interno di Super Toys. La pellicola è stata scritta e sarà diretta da David O. Russell. Il film sarà prodotto da Charles Roven della Atlas Entertainment con Matthew Budman della Dreamcrew Entertainment



Il duo indosserà per l’occasione i panni di marito e moglie, entrambi rappresentanti di vendita di giocattoli che, in uno scenario ambientato negli anni settanta, intraprenderanno una missione di vita e di morte per salvare loro stessi, il loro matrimonio e la loro figlia di dodici anni. Il tutto mentre sono in viaggio in America Centrale.



Sacha Baron Cohen ha recitato ultimamente in Il Processo ai Chicago 7 e presto lo vedremo anche sul set di Mandrake The Magician mentre la Palmer ha ultimamente lavorato all’interno di Nope, l’ultimo lavoro scritto e diretto da Jordan Peele.