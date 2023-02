Gunner: Morgan Freeman sarà il villain del film

News





10/02/2023 |

Novità in vista per la pellicola Gunner, thriller movie che sarà diretto da Dimitri Logothetis. E' stato annunciato infatti che il villain della pellicola sarà Morgan Freeman, attore che ultimamente abbiamo visto in Come ti ammazzo il bodyguard 2: La moglie del sicario e in The Minute You Wake up Dead.



Il film, scritto da Gary Scott Thompson, racconta di Lee Gunner, veterano delle Forze Speciali, che deciderà di andare in campeggio con i suoi due figli. Gli stessi ragazzi si imbatteranno in alcuni narcotrafficanti con il figlio del boss che deciderà di rapirli, innescando di fatto la vendetta di Gunner che farà di tutto per salvare la loro vita. Il boss in questione sarà interpretato da Freeman mentre il ruolo del protagonista Lee Gunner, come già annunciato diverse settimane fa, è stato affidato a Luke Hemsworth.



Joel Shapiro produrrà la pellicola con Logothetis, la magiCity Studios e la Acme Rocket Fuel.



Logothetis, parlando di Freeman, ha spiegato di essere felice di lavorare con lui: "Mi sento così privilegiato ad avere Morgan Freeman in Gunner. Una delle sue interpretazioni preferite e indimenticabili è quando ha interpretato il cattivo "Thaddeus Bradley" in Now You See Me. Freeman è ingannevolmente complesso e perfetto per Gunner".