Nuovo Olimpo: il teaser trailer del nuovo film di Ferzan Ozpetek è online

13/02/2023 |

Netflix presenta il primo antipasto del nuovo film di Ferzan Ozpetek dal titolo Nuovo Olimpo. Il regista ha curato la sceneggiatura assieme a Gianni Romoli ed ha lavorato con un cast che comprende Damiano Gavino, Andrea Di Luigi, Luisa Ranieri, Greta Scarano, Aurora Giovinazzo, Alvise Rigo, Giancarlo Commare.



Non sappiamo ancora quando il film farà il suo debutto sulla piattaforma streaming e restiamo sempre in attesa del primo trailer ufficiale.



Per Ozpetek si tratta del ritorno dietro la macchina da presa quattro anni dopo La Dea Fortuna.



Questa la trama:

Fine anni '70. Sono giovani, belli e hanno appena 25 anni. Si incontrano per caso e si innamorano perdutamente. Un avvenimento inaspettato però li separa. Per trent'anni inseguono comunque la speranza di ritrovarsi, perché si amano ancora.